Москва, , 15:16 — REGNUM В летний трудовой семестр планируется организовать трудоустройство 60 тыс. студентов высших учебных заведений России. Об этом 21 мая заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании по ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

По его словам, студенческие отряды формируются по четырем направлениям: строительные, сельскохозяйственные, медицинские и педагогические.

Министр отметил, что в настоящее время уже реализуется программа трудоустройства студентов. «На данный момент 149 университетов участвует в этой программе», — сказал Фальков. Он добавил, что в рамках программы трудоустроено 16 тыс. студентов.

Напомним, 21 мая на совещании по ситуации в образовании президент России Владимир Путин заявил, что министерство обороны перенесет сроки призывной кампании для выпускников школ.