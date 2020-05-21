Москва, , 15:09 — REGNUM Зачисление в российские вузы в текущем году пройдёт в более сжатые сроки. В июне начнут принимать документы в магистратуру, в июле — в бакалавриат, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 21 мая на совещании по вопросам образования в условиях коронавирусной инфекции.

«Приём документов в вузы на направление магистратуры планируется начать в июне, а для выпускников 2020 года — в июле», — сказал министр.

Он добавил, что вузы, несмотря на изменение сроков зачисления, настроены приступить к обучению студентов 1 сентября.

Читайте также: Глава Минобрнауки РФ назвал сроки завершения учебного года в вузах

А также: Путин объяснил порядок зачисления в вузы в 2020 году