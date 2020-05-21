Москва, , 15:02 — REGNUM Учебный год в российских высших учебных заведениях будет завершён в середине лета. Об этом сегодня, 21 мая, в ходе совещания по вопросам образования в условиях пандемии коронавируса, которое проводит президент РФ Владимир Путин, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«В результате принятых мер Минобрнауки планирует завершить учебный год в заранее обозначенных сроках», — подчеркнул глава федерального ведомства.

Он уточнил, что это произойдёт в первой половине июля.

Также Фальков напомнил, что сдача сессий и защиты дипломов в вузах РФ переведены в дистанционный формат. Министр подчеркнул, что переход на дистанционное обучение в вузах РФ был безальтернативным и в большинстве высших учебных заведений РФ прошёл успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская система образования достойно выдержала испытания, связанные с пандемией коронавируса.