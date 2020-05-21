Ереван, , 14:59 — REGNUM Россия передала Армении 20 тыс. систем для тестирования на SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции и 33,5 тыс. реагентов. Об этом 21 мая сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Из России мы получили 20 тысяч ПЦР тест-систем, 33,5 тысячи реагентов, термометры, иные реагенты», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран Европы, Азии, Африки и Америки смогут получить российские тесты на выявление заражения коронавирусом, на производство которых правительство России выделяет 94,21 млн рублей.

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