Москва, , 14:49 — REGNUM В Москве могут изолировать жителей с иммунитетом к коронавирусной инфекции. Об этом 21 мая пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в рекомендациях клинического комитета по борьбе с коронавирусом при департаменте здравоохранения столицы жителям столицы, у кого выявят иммунитет, предписывается соблюдение двухнедельной самоизоляции.

Согласно документу, тестирование позволяет выявить бессимптомных носителей вируса. Условия самоизоляции предлагаются для жителей с показателем IgM, который свидетельствует о вирусе в организме. При этом различаются стадии, говорящие об уже перенесённой болезни или об иммунном ответе на заражение.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое тестирование на выявление антител к коронавирусу началось в Москве с 15 мая.

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