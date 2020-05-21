Москва, , 14:52 — REGNUM В Москве уровень активности составляет около 48% от самого оживленного буднего дня февраля-марта. Об этом 21 мая сообщили в «Яндексе».

Москвичи постепенно выходят из режима самоизоляции. «Яндекс» на основе данных Яндекс. Карт, открытой статистики Apple о передвижении пользователей и Otonomo, которая собирает данные об автомобильном трафике в разных городах мира, ежедневно анализирует уровень активности в 42 городах мира.

Согласно данным исследования, в Москве уровень активности составляет 48%. За 0% берут наименьший уровень активности, который наблюдался в городе после начала распространения вируса, 100% — уровень активности в самый оживлённый будний день февраля-марта.

По данным на 20 мая, из 42 городов, включенных в исследование, ближе всего к обычному уровню активности были Стокгольм, Брюссель и Нур-Султан. Наименьший уровень был в Мумбаи и Рио-де-Жанейро.