Вашингтон, , 14:55 — REGNUM За прошедшие сутки на территории США выявили более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 мая сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в США теперь составляет 1 551 583 человека.

Кроме этого, сообщается, что от нового заболевания в стране за последние 24 часа умерли 1 518 человек и общее число жертв COVID-19 теперь составляет 93 439.

При этом отмечается, что общее число вылечившихся на данный момент составляет более 294 тысяч пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что никаких следов SARS-CoV-2 не было обнаружено в образцах морской воды и моллюсков, взятых вблизи французского побережья.