Душанбе, 21 мая 2020, 14:34 — REGNUM Военнослужащие 201-й российской базы в Таджикистане отразили нападения условной группы диверсантов на зенитно-ракетную систему С-300ПС в ходе проведения учения в районе горного полигона Ляур, сообщаетпресс-служба Центрального военного округа.
По замыслу учения, подразделения разведки базы обнаружили условного противника, планировавшего с помощью вывода из строя зенитных ракетных систем затем подоврать пункт управления дивизиона.
Поднятые по учебной тревоге военные подразделения охраны и мобильные группы для предотвращения диверсий выдвинулись на бронированных автомобилях «Урал», оснащённых 23-мм зенитными установками ЗУ-23, к стартовым площадкам.
Далее военные устранили условного противника, используя для его блокировки различные тактические приёмы.
Специалисты инженерно-сапёрных подразделений нашли закладки мин и фугасов и обезвредили их.
В рамках учений военнослужащие также отработали элементы организации связи и взаимодействия между расчётами дивизиона и подразделениями охраны при совместном выполнении задач.