Москва, , 14:31 — REGNUM Предположения о замене очной формы образования на дистанционную — откровенная провокация. Об этом заявил президент России Владимир Путин 21 мая на совещании по вопросам образования в условиях коронавирусной инфекции.

Он подчеркнул, что все слухи о замене традиционного образования дистанционным воспринимает как провокацию. Вместе с тем, опыт получения образования в дистанционном режиме обязательно пригодится в дальнейшем, добавил глава государства.

Путин также констатировал, что российская система образования достойно перенесла испытания, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства также заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в текущем году начнут принимать с 29 июня. Его будут сдавать выпускники, желающие поступать в вузы.

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