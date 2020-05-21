Москва, , 14:06 — REGNUM Заявления СМИ о том, что онкологическая помощь москвичам оказывается не в полном объеме, категорически не соответствуют действительности. Соответствующее заявление 21 мая опубликовано на официальном сайте департамента здравоохранения города Москвы.

«Ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии. Оказание медицинской помощи по профилю не прекращалось ни на один день», — уверяют в департаменте.

Также отмечается, что «при выявлении онкологических заболеваний или их прогрессировании все диагностические мероприятия проводятся в назначенные сроки».

В этой связи возникает вопрос, как же тогда быть с людьми, которые не могут своевременно получить помощь? Просто принять на веру заявления департамента здравоохранения Москвы? Ещё в апреле организация «Движение против рака» сообщала о жалобах пациентов, которые из-за перепрофилирования медицинских учреждений не получали необходимую лучевую терапию. Тогда заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова пообещала, что пациентов с онкологией в столице будут принимать в НИИ оториноларингологии имени Свержевского.

Есть и другая категория пациентов — им нужно наблюдаться у онкологов, чтобы не пропустить какие-либо изменения. Так известно ли в департаменте здравоохранения Москвы, что в подведомственном ему медицинском учреждении 20 мая не приняли несовершеннолетнего пациента, который был записан к специалисту-онкологу за 6 месяцев до даты приема? «Когда примем? Не знаю. Сейчас у нас нет никого из онкологов. Звоните в начале июня», — ответили в регистратуре детского отделения поликлиники МНТК «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова.

И как же тогда можно верить заявлениям, что сообщения СМИ о том, что онкологическая помощь москвичам оказывается не в полном объеме, категорически не соответствуют действительности?