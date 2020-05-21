Минск, , 14:01 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Белоруссии за последние сутки увеличилось на 945 человек и теперь составляет 33 371. Об этом 21 мая сообщает белорусский минздрав.

«Зарегистрирован 33 371 человек с положительным тестом на COVID-19», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в нем указывается, что за последние 24 часа в стране умерли 6 пациентов с COVID-19 и потому общее число летальных исходов от нового заболевания в Белоруссии теперь составляет 185 человек.

Также указывается, что общее число выздоровевших от COVID-19 составляет 185 человек, а общее количество проведенных за время пандемии тестов на коронавирус — 403 236.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Африки перевалило за 95 тысяч человек.