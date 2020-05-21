Москва, , 14:04 — REGNUM Сотрудники МЧС Москвы приехали на вызов о пожаре в жилом доме в районе Новогиреево, однако на месте обнаружили мужчину, который жарил шашлыки на балконе. Об этом 21 мая сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожарным поступила информация о пожаре на седьмом этаже многоэтажки на Федеративном проспекте — с балкона валил дым, дверь в квартиру никто не открывал.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, застали мужчину, который в нарушение правил безопасности с разжиганием открытого огня жарил шашлыки на балконе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре за попытку пожарить шашлыки на балконе мужчину могут привлечь к административной ответственности.

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