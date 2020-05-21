Пенза, , 14:03 — REGNUM В Пензенской области пчеловодов своевременно проинформируют перед предстоящей обработкой полей гербицидами. Соответствующее поручение дал губернатор региона Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки по Пензенскому району.

Глава области заявил о недопустимости грубейших ошибок при обработке полей. «Владельцам пасек нужно дать возможность своевременно закрыть ульи, чтобы пчелосемьи не погибли». Из-за халатности аграриев не должны пострадать другие, добавил Белозерцев.

Министерству сельского хозяйства области рекомендовано усилить работу в данном направлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года во многих регионах России наблюдалась массовая гибель пчёл. Позднее выяснилось, что причиной мора стала обработка посевов рапса гербицидами.

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