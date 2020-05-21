Москва, 21 мая 2020, 13:34 — REGNUM Самым популярным городом, в который с 10 по 21 мая совершали вылеты из Москвы, стал Симферополь. Как подсчитали для ИА REGNUM в сервисе путешествий Туту.ру, за последние 10 дней доля направления среди всех направлений из Москвы в аэропорт Крыма составила 16%. Минимальная цена билета в одну сторону составила 3349 рублей, максимальная — 7526 рублей.
На втором месте по популярности оказался город Сочи, стоимость на билеты в который начиналась от 2181 рубля. Замыкает тройку самых востребованных направлений Минеральные Воды. За билет в одну сторону пассажирам пришлось отдать от 1842 рублей.
Город прилета
Минимальная цена в одну сторону
Мин. цена туда-обратно
Макс. цена в одну сторону
Макс. цена туда-обратно
Симферополь
3349
4077
7526
14 177
Сочи
2181
3795
8141
11 856
МинВоды
1842
3996
9257
13 658
Калининград
2136
4545
8161
10 879
Краснодар
1775
3462
7972
13 285
Махачкала
1841
5259
9937
10 407
Ростов-на-Дону
3599
6495
11 461
12 924
Анапа
4039
7525
9467
15 201
Екатеринбург
3624
7361
8860
28 611
Омск
3767
5463
12 972
18 940
В топ-10 самых популярных вылетов из Москвы за последние 10 дней также вошли: Калининград, Краснодар, Махачкала, Ростов-на-Дону, Анапа, Екатеринбург и Омск. Причем самый дешёвый билет можно было купить в Краснодар — 1775 рублей.