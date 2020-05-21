Москва, , 13:34 — REGNUM Самым популярным городом, в который с 10 по 21 мая совершали вылеты из Москвы, стал Симферополь. Как подсчитали для ИА REGNUM в сервисе путешествий Туту.ру, за последние 10 дней доля направления среди всех направлений из Москвы в аэропорт Крыма составила 16%. Минимальная цена билета в одну сторону составила 3349 рублей, максимальная — 7526 рублей.

На втором месте по популярности оказался город Сочи, стоимость на билеты в который начиналась от 2181 рубля. Замыкает тройку самых востребованных направлений Минеральные Воды. За билет в одну сторону пассажирам пришлось отдать от 1842 рублей.

Город прилета Минимальная цена в одну сторону Мин. цена туда-обратно Макс. цена в одну сторону Макс. цена туда-обратно Симферополь 3349 4077 7526 14 177 Сочи 2181 3795 8141 11 856 МинВоды 1842 3996 9257 13 658 Калининград 2136 4545 8161 10 879 Краснодар 1775 3462 7972 13 285 Махачкала 1841 5259 9937 10 407 Ростов-на-Дону 3599 6495 11 461 12 924 Анапа 4039 7525 9467 15 201 Екатеринбург 3624 7361 8860 28 611 Омск 3767 5463 12 972 18 940

В топ-10 самых популярных вылетов из Москвы за последние 10 дней также вошли: Калининград, Краснодар, Махачкала, Ростов-на-Дону, Анапа, Екатеринбург и Омск. Причем самый дешёвый билет можно было купить в Краснодар — 1775 рублей.