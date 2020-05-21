Москва, 21 мая 2020, 13:34 — REGNUM Самым популярным городом, в который с 10 по 21 мая совершали вылеты из Москвы, стал Симферополь. Как подсчитали для ИА REGNUM в сервисе путешествий Туту.ру, за последние 10 дней доля направления среди всех направлений из Москвы в аэропорт Крыма составила 16%. Минимальная цена билета в одну сторону составила 3349 рублей, максимальная — 7526 рублей.

На втором месте по популярности оказался город Сочи, стоимость на билеты в который начиналась от 2181 рубля. Замыкает тройку самых востребованных направлений Минеральные Воды. За билет в одну сторону пассажирам пришлось отдать от 1842 рублей.

Город прилета

Минимальная цена в одну сторону

Мин. цена туда-обратно

Макс. цена в одну сторону

Макс. цена туда-обратно

Симферополь

3349

4077

7526

14 177

Сочи

2181

3795

8141

11 856

МинВоды

1842

3996

9257

13 658

Калининград

2136

4545

8161

10 879

Краснодар

1775

3462

7972

13 285

Махачкала

1841

5259

9937

10 407

Ростов-на-Дону

3599

6495

11 461

12 924

Анапа

4039

7525

9467

15 201

Екатеринбург

3624

7361

8860

28 611

Омск

3767

5463

12 972

18 940

В топ-10 самых популярных вылетов из Москвы за последние 10 дней также вошли: Калининград, Краснодар, Махачкала, Ростов-на-Дону, Анапа, Екатеринбург и Омск. Причем самый дешёвый билет можно было купить в Краснодар — 1775 рублей.