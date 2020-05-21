Красноярск, , 13:47 — REGNUM На территории национального парка «Красноярские Столбы» зафиксирован значительный рост числа клещей, являющихся разносчиками вируса клещевого энцефалита и боррелиоза. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба национального парка.

В настоящее время территория «Столбов» закрыта для посещений, но в ближайшее время её могут открыть, и сотрудники парка предупреждают будущих посетителей об опасности, не менее серьёзной, чем угроза нового коронавируса.

«Территория «Красноярских Столбов» отражает естественные процессы развития…, но одновременно является наиболее неблагоприятной по эпидобстановке в части эпидемической активности природного очага клещевого энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 2020 год специалистами прогнозировался рост эпидемического потенциала на «Столбах» — и, к сожалению, прогноз высокой численности клещей с высоким процентом их заражённости подтверждается.

Также всем будущим посетителям национального парка напоминают, что его территория, включая туристический район, по-прежнему не обрабатывается.

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