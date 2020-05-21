Тегеран, , 13:30 — REGNUM В Иране у порядка 10 тыс. сотрудников системы здравоохранения выявили коронавирус. Об этом 21 мая сообщил агентству ILNA заместитель министра здравоохранения Ирана Кассем Джанбабай.

«Около 10 тыс. работников системы здравоохранения заразились коронавирусом, некоторые из них умерли», — отметил Джанбабай.

По его словам, причиной большого количества выявленных случаев заражения у врачей в стране являются проблемы с экипировкой для медперсонала — отсутствие необходимого количества средств индивидуальной защиты.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Ирана призвали воздержаться от путешествий между городами страны