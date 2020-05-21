Москва, , 13:25 — REGNUM Госдума отказалась принимать поправки, предполагающие бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в случае объявления режима ЧС или повышенной готовности, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Депутаты от КПРФ предложили принять поправки, обеспечивающие граждан РФ бесплатными масками и перчатками в условиях пандемии коронавируса. Предлагалось снабжать жителей СИЗами за счет федерального бюджета или региональных бюджетов.

«К пиару на бюджете мы уже привыкли, пиар на коронавирусе — это бесчеловечно», — привел аргумент против принятия поправок глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Он обратил внимание на то, что региональные власти могут принимать соответствующие решения по обеспечению категорий граждан. В частности, он привел пример Санкт-Петербурга.

Ранее был принят закон, обязывающий работодателей обеспечивать работников СИЗами.

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