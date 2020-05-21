Москва, , 14:05 — REGNUM Пандемия, очевидно, застанет нас и летом, но «Сириус» призывает обратить самоизоляцию себе на пользу: заняться обучением и профориентацией детей. В этом деле помогут и региональные центры, создаваемые в каждом регионе страны по модели «Сириуса» в соответствии с поручением президента и Стратегией научно-технического развития РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель Фонда «Талант и успех» и Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева:

Сириус.Дома: Будущее ракетно-космической техники глазами молодых ученых и специалистов Цитата из видео

— Уже созданы и работают 26 региональных центров, где проводятся программы по всем трем направлениям — наука, спорт и искусство. Еще в 21 региональном центре проводятся программы по одному или двум направлениям. До 2022 года центры по модели «Сириуса» появятся во всех 85 регионах России.

Дистанционное обучение Сириус ©

Мы передаем партнерам свои образовательные программы и методологию, помогаем приглашать на работу ведущих преподавателей и тренеров, ведем мониторинг достижений их выпускников и одаренных детей региона в целом, содействуем стажировкам и трудоустройству школьников и студентов.

Региональный центр, в свою очередь, становится точкой сосредоточения педагогических, административных, интеллектуальных, научно-технических, кадровых, информационных ресурсов региона при организации системной работы по улучшению качества дополнительного образования, поиска молодых талантов в регионах и создания для них новых возможностей.

В формирование региональных центров мы закладываем идею раскрытия и развития талантов каждого ребенка в стране вне зависимости от того, где он живет. Наша задача — сделать так, чтобы региональные центры работали с детьми из местных муниципалитетов. Если в каждой области, в каждом крае будет свой центр, говорить о доступности углубленного дополнительного образования не придется.

Участник программы по дистанционному обучению Сириус ©

Поэтому «Сириус» не только помогает основать центры для одаренных детей в регионах по собственной модели, но и приглашает в качестве наставников ведущие школы страны — партнеры Центра по организации образовательной деятельности. Ассоциация школ-партнеров содействует распространению в регионах лучших педагогических практик и созданию в России единой системы для выявления, поддержки и обучения талантливых школьников.

Формирование цифровой образовательной среды и системы наставничества для учеников — одни из ключевых приоритетов национального проекта «Образование» и, конечно, «Сириуса». Уже два года мы развиваем дистанционные курсы, внедряя новые технологии в очное обучение, отбор на программы и пост-сопровождение выпускников. После очных программ наставники удаленно работают с каждым школьником, проверяют задачи и дают персональные рекомендации. Этот подход масштабируется сейчас на регионы. Соглашения о дистанционном пост-сопровождении региональными педагогами выпускников математических программ «Сириуса» заключены с образовательными центрами Тамбовской и Новосибирской областей, Хабаровского края.

Онлайн школа Сириус ©

Для нас важно развивать и массовое углубленное образование, расширять кругозор детей и взрослых. Именно поэтому Центр открыл для школьников, педагогов и вообще всех YouTube-эфиры Сириус.Дома, Сириус.Лекториум и пригласительный онлайн-тур Всероссийской олимпиады школьников.

Провести лето с пользой помогут и Сириус.Курсы. Центр продлил доступ к своим дистанционным программам до 31 августа, а регистрацию на эти программы — до 1 августа. Восемь курсов по математике, информатике, физике и лингвистике открыты для всех школьников страны. Присоединиться к обучению могут также студенты, родители и учителя.

Сейчас на платформе проходят обучение 63 тысячи слушателей, 2 тысячи уже завершили обучение и получили электронные сертификаты об успешном окончании курсов. Дополнительные главы геометрии (за 7, 8 и 9 классы) изучают почти 20 тысяч человек, научиться программировать на языке Python пробуют 16 тысяч. Быстрее других слушатели решают задачи по комбинаторике за 7 класс: 628 человек, которые уже завершили этот курс, решили более 100тысяч математических задач.

Нашему примеру последовали и региональные центры, которые активно развивают дистанционные программы. Опыт проведения очных программ, педагогическая и партнерская база центров, методическая поддержка «Сириуса» позволяют региональным центрам продолжать работу в онлайн-режиме, помогать родителям в воспитании школьников, занимать и направлять ребят. В свободном доступе — видеолекции и мастер-классы, просветительские и развлекательные форматы.

Санкт-Петербургская »Академия талантов» обучает 3D-моделированию, графическому искусству, предлагает поучаствовать в создании журнала. Школьники могут проявить себя в большом спектре профессий, как в настоящем издательстве.

Новосибирский «Альтаир» предлагает принять участие в онлайн-курсе »Генная инженерия в школе». Участвовать могут педагоги, школьники и студенты любых регионов. Команда ученых-биологов провела 10 вебинаров о том, как подготовить практическое занятие по генной инженерии, сделать научный проект и представить его результаты на научной конференции. Материалы доступны в записи.

Новосибирский «Альтаир» Altairdonso.ru

20 мая «Альтаир» запускает новый онлайн-проект «Я — Профессия». Главная цель — помочь школьникам в профориентации, ответить на самые главные вопросы ребят: где применить свои таланты, кем стать, в какой вуз и на какую специальность подать документы, как быть успешным и востребованным специалистом.

Онлайн-курс «Генная инженерия в школе» Geneng.ru

Воронежский «Орион» запустил онлайн-платформу с программами по биологии, биотехнологии, химии, физике, математике, астрономии, географии и безопасности жизнедеятельности. Для педагогов прошел цикл вебинаров по организации образовательного процесса в дополнительном образовании и дистанционной среде, стартует курс по организации летнего отдыха детей. Переведены в онлайн и краевые конкурсы. Вместе с СИБУРом «Орион» организует эфиры в Инстаграм по развитию стрессоустойчивости, уверенности в себе, управлению временем.

Воронежский «Орион» Orioncentr.ru

Онлайн-платформы допобразования, где можно пройти курсы видеолекций по интересующему предмету и закрепить пройденный материал, открыли региональные центры Адыгеи (программы по математике, геометрии, комбинаторике, физике, биологии, химии, астрономии, информатике, географии, курсы подготовки к ЕГЭ), Якутии и Липецка (школьникам 3−10 классов каждый месяц предлагается один учебный модуль по каждому выбранному предмету).

Каждую неделю в рамках марафона Сириус.Дома мы проводим прямое включение с коллегами. Рубрику «Час с регионом» открывает небольшая презентация о центре, а затем начинается занятие. Так, 21 мая на связь выйдет Татарстан. Эксперт Республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи покажет, как написать натюрморт маслом, расскажет о тонкостях работы художника.

Ранее вместе с «Академией талантов» мы побывали в Мастерской по нарративным играм, с экспертом «Полярис-Адыгея» постигали науку разработки пиктограмм и шрифтов.

Из Московской области на связь вышел инженер-испытатель РКК «Энергия» Дарья Жидова, которая рассказала о «SIRIUS-19» — 120-суточном изоляционном эксперименте, имитирующем реальный космический полет на Луну.

Как литографический метод печати связан с нанотехнологиями, рассказали коллеги из «Платформы 33» во Владимире.

Затем мы виртуально прошлись по новосибирскому Академгородку — успешному градостроительному и архитектурному эксперименту.

В эфир выходила и Удмуртия, с темой «Нужен ли тьютор одаренному ребенку?» — эксперты проанализировали основные проблемы, возникающие при работе с одаренными детьми, поговорили о роли взрослого в этой системе и разобрали несколько методик сопровождения таланта.

Планируется, что к рубрике «Час с регионом» подключится каждый открытый в субъектах России региональный центр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемии коронавируса весь апрель и первые недели мая в России были объявлены не рабочими. Студенты и школьники были отправлены на дистанционное обучение.

Читайте ранее в этом сюжете: Самоизоляция в России: жизнь онлайн — все новости