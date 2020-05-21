Екатеринбург, , 13:30 — REGNUM В Свердловской области от новой коронавирусной инфекции скончались уже 10 пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

За последние сутки власти подтвердили ещё два летальных случая, произошедших по причине болезни. Теперь в регионе насчитывается 10 таких случаев.

По всей стране за сутки зафиксировали 127 случаев смертей от болезни. Всего насчитывается 3099 таких летальных случаев по всей России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 3308 случаев выявления коронавируса.