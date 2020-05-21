Минск, , 13:10 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Белоруссии постепенно улучшается, однако расслабляться пока нельзя, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало», — цитирует Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер добавил, что «расслабляться ни в коем случае нельзя», необходимо «до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране».

«Нам надо бороться за жизнь людей, держаться изо всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель — смертность», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии зарегистрировано 32,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Общее число летальных исходов от заболевания COVID-19 составляет 179 человек. Выздоровели — 11 415 человек.

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