Москва, , 14:11 — REGNUM Врач-терапевт Алексей Логунов, работавший в Телемедицинском центре (ТМЦ) департамента здравоохранения Москвы и рассказавший о проблемах учреждения, досрочно прекратил работу по инициативе начальства. Об этом он лично сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

По словам медицинского работника, после публикации его вызвали к руководству и предложили прекратить работу. Врач ранее уже написал заявление об увольнении, и доработать ему оставалось одну неделю. При этом заработную плату ему обещали выплатить в полном объёме.

«Со мной побеседовала заместитель главного врача в интеллигентной манере. Сперва попросили объяснительную написать, зачем я рассказал для статьи. Я сказал, что выразил свою позицию», — сказал Логунов.

После этого врача попросили написать все его замечания к работе центра. Таких набралось около десяти. Причём, по словам Логунова, после публикации ИА REGNUM в телемедицинском центре начали происходить положительные изменения.

«В принципе, какие-то вещи меняются в ТМЦ. Думаю, это произошло после публикации и массового обсуждения этой публикации среди врачей. Что-то улучшилось. Меньше времени стали тратить на данные анализов. Быстрее выгружать. Но, опять же, это не они — а лаборатория и Роспотребнадзор. Дистанционное общение начинает в России активно внедряться. Какие бы ни были улучшения, я считаю, что концепция неправильная. Мнения врачей разделились: кто-то из коллег благодарил меня за то, что я это озвучил, кто-то сказал, что я неправ. Мнение каждого врача ценное. Но главное — результат, а не обмен мнениями. А результат один — российское здравоохранение далеко не совершенно. Концепция оптимизации медицины осуждается многими врачами», — рассказал Логунов.

Как сообщало ИА REGNUM, департамент здравоохранения Москвы ответил на критику врача-терапевта.

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