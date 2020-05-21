Красногорск, , 13:02 — REGNUM МФЦ Московской области готовятся к открытию после временных ограничений в работе, связанных с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по противодействию коронавирусу.

«Готовятся к возобновлению работы (…) многофункциональные центры. Открытие возможно уже в ближайший понедельник», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что работа МФЦ будет возобновлена в три этапа. На первом можно будет записаться на приём предварительно и только на определённый набор услуг для юридических лиц, на втором число услуг будет расширено с семи до 51, а в число клиентов включат и физические лица, и на третьем все МФЦ начнут работу в обычном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин заявил о скором возобновлении работы МФЦ в Москве