Тбилиси, , 13:07 — REGNUM Условия, в которых будут находиться туристы, приезжающие в Грузию, будут похожи на нахождение в карантине. Об этом рассказал главный инфекционист страны, замглавы Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Журналисты задали эксперту вопрос, не повлечет ли открытие границы для иностранных туристов к вспышке коронавируса. Инфекционист объяснил, что зарубежных гостей будут размещать в «зеленых зонах».

«Для туристов будут установлены такие правила, что они практически приезжают в карантин», — описал условия отдыха Имнадзе.

Он также согласился, что риск занесения коронавирусной инфекции из-за границы будет, но привел в пример другие страны, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Грузии, но карантинные меры всё равно снимают.

Напомним, правительство Грузии ранее объявило, что госграница будет открыта для туристов с 1 июля.

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