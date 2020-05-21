Краснодар, , 13:00 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края продлён до 6 июня, сообщили в региональном оперштабе 21 мая. Вместе с тем с 23 мая в регионе снимают ряд ограничений.

Так, с 23 мая на территории Краснодарского края смогут начать работу предприятия строительного и смежного с ним комплекса, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны и автомойки, магазины стройматериалов, а также объекты торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв. метров. Также будет снято ограничение на передвижение внутри муниципалитетов — пропуска для этих целей больше не понадобятся. В регионе будет возобновлена работа общественного транспорта. Частично восстановят движение пригородного транспорта — для доставки жителей к местам работы и обратно.

При этом движение между муниципалитетами в регионе будет по-прежнему ограничено, ограничен и въезд на территорию края из других регионов — все въезжающие должны отправляться в обсерваторы. Также действует запрет на массовые, спортивные, детские мероприятия, закрытыми останутся пока парки, набережные, пляжи, рестораны, торговые центры, сохраняется обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, а также режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.