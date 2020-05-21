Дамаск, , 13:03 — REGNUM Более 40 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за последние сутки. Об этом 21 мая говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, обнародованного на сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 46 беженцев», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что в это число входит 13 женщин и 23 ребенка, и сообщается, что вывод беженцев в Сирию через пункт «Насиб» из Иордании не проводился.

Кроме этого, указывается, что общее число вернувшихся в Сирию с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств беженцев на сегодняшний день составляет 579 643 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что международная коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудары по позициям боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).