Львов, Украина, 21 мая 2020, 13:00 — REGNUM Во Львове врачи местных медицинских учреждений нарядили статуи античных героев, установленные в центре города, в вышитые рубахи и маски, сообщила 20 мая пресс-служба Львовского горсовета.
Ранее работники посольства США на Украине также присоединились к местному «празднику», нарядившись в крестьянскую одежду.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов признал, что в результате неудачной медицинской реформы, украинские психиатрические лечебницы недофинансированы на 50−80%, а содержание больных находится под большим вопросом.
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