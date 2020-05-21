Львов, Украина, , 13:00 — REGNUM Во Львове врачи местных медицинских учреждений нарядили статуи античных героев, установленные в центре города, в вышитые рубахи и маски, сообщила 20 мая пресс-служба Львовского горсовета.

«Вышиванка — это наш генетический код: мы, как и каждый год, одеваем скульптуры и статуи на площади Рынок, но с новым атрибутом — вышитой маской. Также будем одевать городских стражей — львов, стоящих перед Ратушей: их в этом году будут одевать врачи, которые круглосуточно защищают всех нас», — сказано в сообщении.

Ранее работники посольства США на Украине также присоединились к местному «празднику», нарядившись в крестьянскую одежду.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов признал, что в результате неудачной медицинской реформы, украинские психиатрические лечебницы недофинансированы на 50−80%, а содержание больных находится под большим вопросом.

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