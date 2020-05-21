Чита, , 12:58 — REGNUM На утро 21 мая в Забайкальском крае было зарегистрировано 684 лабораторно подтвержденных случая SARS-CoV-2, носителями вируса стали 103 ребёнка.

«Заболевания зарегистрированы в городе Чите и районах края: Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском», — сказано в официальном сообщении оперативного штаба региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в Забайкалье погибли семь носителей SARS-CoV-2.

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