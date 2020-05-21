Нью-Дели, , 13:04 — REGNUM Число жертв циклона «Амфан» в Индии и Бангладеш возросло до 24 человек. Об этом 21 мая сообщают местные СМИ.

Тысячи домов, сельскохозяйственных угодий, линий электропередач пострадали от действий стихии. Ущерб объектам инфраструктуры оценивается в миллионы долларов США.

«Это хуже, чем коронавирус. Мы не знаем, как с этим справиться», — отметила в комментарии, транслируемом местными СМИ, глава индийского штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи.

Напомним, ранее 19 мая правительства Бангладеш и Индии начали эвакуацию порядка 2 млн жителей с территорий предполагаемого удара циклона «Амфан». Тем не менее жертв избежать не удалось.

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