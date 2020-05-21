Таллин, , 12:53 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Эстонии случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на шесть и теперь составляет 1 800 человек. Об этом 21 мая сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 1800 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что с начала пандемии в стране было проведено свыше 73 тысяч на коронавирус. Кроме этого, уточняется, что в данный момент в больницах страны находится на лечении 37 пациентов, двое из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

При этом отмечается, что всего за время пандемии от COVID-19 в стране скончались 64 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители туристической отрасли Турции надеются, что авиасообщение с Россией, прерванное из-за пандемии коронавируса, будет восстановлено к середине июля текущего года.