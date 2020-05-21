Йошкар-Ола, , 12:47 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 21 мая выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений SARS-CoV-2 составило 1360 случаев, сообщает оперативный штаб России.

До настоящего момента в республике полностью выздоровели 989 человек, за сутки выписаны 30 жителей региона. Восемь человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний. За последние сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 21 мая выявили 934 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 28 361 случая.

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