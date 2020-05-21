Москва, , 12:48 — REGNUM Российская авиакомпания Utair в рамках программы по доставке медицинских грузов получила аккредитацию на полеты в китайские города Пекин и Шанхай. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

По словам директора по производству «Utair — Пассажирские авиалинии» Андрея Семенова, доступ к программе перевозке грузов помогает медицинским учреждениям Сибири получать из Китая необходимые средства индивидуальной защиты и спецодежду. Например, в компании приступили к выполнению полетов и доставили из Ханчжоу в Сургут свыше 3,6 тыс. единиц груза: медицинские маски, халаты, защитные костюмы и бахилы. На очереди также аккредитация на полеты в Нанкин, Тяньцзинь, Шицзячжуан и Шэньчжэнь.

«Авиакомпания уже получила разрешение на полеты в Пекин, Ханчжоу и Шанхай, а также в ближайшее время планирует начать поставку грузов из еще четырех китайских городов. Мы уже составляем расписание грузовых рейсов на лето», — отметил Семенов.