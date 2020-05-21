Махачкала, , 12:48 — REGNUM Роспотребнадзор направил в Дагестан противоэпидемическую бригаду для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. В задачи специалистов входит обеспечение диагностических исследований и оказание практической помощи медицинским организациям, сообщили ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что направленная в Дагестан мобильная лаборатория на базе автошасси оснащена самым современным оборудованием, включая диагностику новой коронавирусной инфекции. В составе бригады 12 ведущих специалистов Ставропольского противочумного института, «имеющие большой опыт работы, в том числе на вспышках опасных инфекций».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору на постоянной основе проводить мониторинг эпидемиологической ситуации на территории Дагестана, а также разработать для республики рекомендации по противодействию дальнейшему распространению новой коронавирусной инфекции. Доклад о проделанной работе ведомству необходимо представить главе государства до 25 мая.

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