Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Петербургский чиновник обвинил медиков, заразившихся коронавирусной инфекцией, в халатном отношении к использованию средств индивидуальной защиты. Об этом 21 мая заявил заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Петр Тищенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Девушка в маске выходит из Боткинской больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, массовое заражение коронавирусом медицинских работников обусловлено не нехваткой средств индивидуальной защиты (СИЗ) в медицинских учреждениях, а неправильным отношением медиков к их применению.

«На первое место нужно ставить вопрос не нехватки средств индивидуальной защиты. На первое место, на мой взгляд, нужно ставить вопросы культуры использования средств индивидуальной защиты и отношения к вопросам охраны труда на всех уровнях: от работника до руководителя учреждения», — заявил Тищенко.

Чиновник отметил, что на переднем крае вирусная нагрузка высокая, и там ни на йоту нельзя отступать от требований Роспотребнадзора.

«Малейшее несерьезное отношение к собственной безопасности может иметь тяжелые последствия», — подытожил Тищенко.

Он также указал на яркий пример его позиции — поведение горожан на улице. Большинство петербуржцев не носят маски на улице, хотя такое правило установлено городскими властями.

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«Это общее отношение к вопросам охраны труда, безусловно, нужно повышать, особенно в медицинских организациях. Поэтому не нехватка, а именно отношение людей и работников к этим вопросам явилось причиной в вопросе, почему у нас такое большое число заболеваний среди медицинских специалистов», — подытожил чиновник.

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В свою очередь главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ирина Бубликова высказала свою точку зрения.

По ее мнению, в самом начале пандемии основная масса заражения медиков произошла именно из-за нехватки на первых этапах средств индивидуальной защиты. Также медики не были образовательно «подкованы» для работы с новым вирусом.

«На самом начальном этапе не хватало и, в том числе, каких-то знаний и, безусловно, средств индивидуальной защиты», — подчеркнула Бубликова.

Она также добавила, что в настоящий момент подготовку для работы с коронавирусом прошли свыше 6,5 тысяч медицинских специалистов, это практический весь работающий в пандемию медицинский персонал города.

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Отметим, на сегодняшний день, согласно неофициальным данным — сведениям от родственников и коллег, в Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции известно о смерти 19 медицинских работников: 59-летней медсестры Татьяны Авдониной, 46-летней медсестры травматологического отделения Ольги Новиковой, 56-летней операционной медсестры Валентины Шужиной и 71-летней врача-гинеколога Ларисы Веселаго НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.

50-летнего анестезиолог-реаниматолога Сергея Белошицкого, 51-летнего заведующего нейрохирургическим отделением Алексея Филиппова Александровской больницы. 55-летней медицинской сестры Светланы Давтян и 30-летней медсестры Марии Тышко Госпиталя для ветеранов войн.

60-летней санитарки Татьяны Канкиа и 54-летней санитарки Юлии Ясюлевич НМИЦ Травматологии и Ортопедии им. Р. Р. Вредена. 67-летнего врача оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимира Маньковича и его коллеги, 69-летней врача отдела медицинской эвакуации Антонины Рынды.

71-летнего заведующего отделения лучевой терапии Городской клинической больницы №31, врач-рентгенолога Виктора Парафило. А также 58-летней медсестры поликлиники Натальи Рожковой. 56-летней медсестры больницы Святой Марии Магдалины Елены Суглобовой, 55-летней педиатра детской клинической больницы Ирины Бурнышевой, 45-летней рентгенлаборанта городской больницы №15 Людмилы Жиленковой.

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