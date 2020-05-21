Владимир Станулевич, 21 мая 2020, 12:16 — REGNUM Степан Писахов, «Не любо не слушай»: «Про наш Архангельской край столько всякой неправды да напраслины говорят, что я придумал сказать все как есть у нас.

Семен Михайлович Кривоногов, прототип сказочного Сени Малины. Портрет А.Ф.Усачева. Экспозиция Музея народных промыслов Приморья
Семен Михайлович Кривоногов, прототип сказочного Сени Малины. Портрет А.Ф.Усачева. Экспозиция Музея народных промыслов Приморья

Всю сушшую правду. Что ни скажу, все — правда.

Кругом все свои — земляки, соврать не дадут.

К примеру, Двина — в узком месте тридцать пять верст, а в широком — шире моря… Семга да треска сами ловятся, сами потрошатся, сами солятся, сами в бочки ложатся… А котора рыба побойчей — выторопится да в пирог завернется. Семга да палтусина ловчей всех рыб в пирог заворачиваются».

В музее народных промыслов Приморья встретил замдиректора по науке, по виду персонаж из «малининой» Уймы. Строгим голосом предупредил, что экспонаты трогать не следует, фотографировать можно, а в другом зале нельзя, выставка там не открыта. Забавно, ни в одном музее такой профилактики не было. Но человечек оказался увлеченным историей, и строгости растворились в рассказах. Подозрение, что Олег Евгеньевич сказочный персонаж верное — играл Сеню Малину на фестивале в Москве.

Степан Григорьевич Писахов. Портрет К.Дмитриева. Экспозиция Музея народных промыслов Приморья
Степан Григорьевич Писахов. Портрет К.Дмитриева. Экспозиция Музея народных промыслов Приморья

Олег Горшков, музейщик: Прототип Сени Малины в сказках Степана Писахова Семен Михайлович Кри­воногов родился в Уйме в 1856 году. После 7-летней службы во флоте в Петербурге Кривоногов вернулся в родную деревню, занимался охотой, рыбной ловлей, лесным делом; в хозяйстве было 2 коровы и 2 лошади. Был он хороший маляр, мастерски стелил и шпаклевал полы.

Первый раз Уемские Горы упоминаются в списке 1478 года Новгородских земель передаваемых Великому княжеству Московскому. Нынешняя Уйма — длинный ряд изб начала XX века обшитых вагонкой, 110 лет им не дашь. Шеренга тянется 10 километров от Архангельска до Малых Корел, с музеем деревянного зодчества и базой отдыха. Дорога на юг шла раньше подальше от берега — между первой и второй линиями домов. Отцы семейств жили на второй линии, с окнами на дорогу, на берегу их дети — на дорогу поветями. Никто не знает, что окне машины мелькают дома писаховской Перепилихи, сыновей и внуков «Сени Малины»

Уйма — одна из самых известных деревень мира. Сколько людей читало сказки Писахова, столько знают Уйму. Это миллионы, если не десятки миллионов. Виноваты фантазии Семена Кривоногова, проникшие в голову Степана Писахова. Смешавшись с его фантазиями они выдали коктейль именем Сеня Малина.

Генеалогическое древо Кривоноговых из Уймы. Экспозиция Музея народных промыслов Приморья
Генеалогическое древо Кривоноговых из Уймы. Экспозиция Музея народных промыслов Приморья

Можно было бы создавать образ серьезной Уймы, писать заявки, проекты и обоснования. И открещиваться от чудаков типа Малины-Кривоногова. Но серьезных деревень тысячи, есть их программы, но славы чудаковатой Уймы и близко нет. Путь фантазий оказался более эффективным, чем программы и заявки. Всего-то надо не мешать самому странному соседу — авось станет героем миллионных тиражей.

Степан Писахов, «Как Уйма строилась»: «Дожжик урожайной, а мне посадить нечего, у меня только топор с собой. Ткнул я топор топоришшем в землю. И-и, как выхвостнулся топор!

Топоришше тонкой лесинкой высоко вверх выкинулось. Ветерком лесинку-топоришше во все стороны гнет. А топор — парень к работе напористой.

Почал топор дерева рубить, обтесывать, хозяйственно обделывать. Понапрасну время не терят. Я от удивленья только руками развел, а передо мной по лесной дороге избы новорублены рядами выставают.

Как новы домы заподкатывались! Народ без лишних разговоров дома по угору над рекой поставил рядом длинным на многоверстье.

С того часу и деревню нашу стали звать Уймой».

Замдиректора музея Олег Горшков держит скульптуру сказочного Налима Малиныча
Замдиректора музея Олег Горшков держит скульптуру сказочного Налима Малиныча
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Олег Горшков, музейщик:Семен Кривоногов окончил 2 класса сельской школы, любил читать. Обладал хорошей памятью, знал множество историй, умел и любил «баять», в рассказы вставлял свои «прибавленьица», выдумки, часто говорил: «Не любо — не слушай, а врать не мешай». Женился Семен Михайлович поздно. У Семена и его жены Матрены было семеро детей — 5 сыновей и 2 дочери.

Степан Писахов, «Как Уйма в город на свадьбу пошла»: «…баня-то, как путева постройка, окошечком улыбочку сосветила, коньком тряхнула, сперва поприсела, потом подскочила и двинулась и пошла!

Гляжу — за баней овин вприпрыжку без оглядки бежит, баню догонят.

Домы степенно идут, не качаются, для форсу крыши набекрень, светлыми окошками улыбаются, повети распустили, как наши бабы — сарафанны подолы на гулянке. Которы домы крашены да у которых крыши железны — те норовят вперед протолкаться. А бани да овины, как малы робята, вперегонки.

— Эй вы, постройки, постойте! Скажите, куды спешите, куды дорогу топчете?

Домы дверями заскрипели, петлями дверными завизжали и такой мне ответ дали:

— В город на свадьбу торопимся. Соборна колокольня за пожарну каланчу взамуж идет. Гостей уйму назвали. Мы всей Уймой и идем».

Олег Горшков, музейщик: По воспоминаниям потомков, Писахова и Кривоногова познакомил капитан В.И. Воронин ещё в те времена, когда р. Уемлянка была судоходной.

На фотографии в музее видим дом Кривоноговых, который стоял по второму порядку, большой двухэтажный. Семья занимала 1-й этаж, 2-й этаж сдавали под церковно-приходское училище.

Дом Семена Кривоногова в деревне Уйма в верхнем левом углу фотографии. Экспозиция Музея народных промыслов Приморья
Дом Семена Кривоногова в деревне Уйма в верхнем левом углу фотографии. Экспозиция Музея народных промыслов Приморья

Степан Писахов, «На Уйме кругом света»: «Взбрело на ум моей бабе свет поглядеть… Запасны ветры сгодились для дела. Я под Уймой в разных местах дыр навертел, а в дыры ветров натолкал. Уйму ветрами вызняло высоко над землей. С высоты широко видать.

В то само время, как суткам быть, Уйма на свое место села. И потеперя на том месте. Можете проверить — сходить поглядеть… По дороге пыль поднялась — больше да шире, больше да ближе. До деревни пыль докатилась — это чиновники из городу… прибежали, бумагами машут, печатями стращают, требуют штраф, налог, а и сами не знают, за что про что».

Олег Горшков, музейщик: Дети Семена Михайловича выросли, обзавелись своими семьями и ставили свои дома перед отцовским, по второму порядку. Георгий (Егор) построил дом напротив отцовского. Сейчас это дом №164 по улице Устьянской.

Леонид Георгиевич Кривоногов — внук Семена Кривоногова (Сени Малины)
Леонид Георгиевич Кривоногов — внук Семена Кривоногова (Сени Малины)
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Могилу Семена Кривоногова показал его внук Леонид Георгиевич. Он живет точно перед местом, где стоял дом деда Семена. Там пара ледников, да большой куст. Справа и слева дом внука подпирают дома родственников — дядьки Сергея и тетки Анисьи. За конторой Уемской птицефабрики оказалось старое кладбище, где в самом центре, рядом стоят крест и железная пирамидка. На кресте таблички — без дат Кривоногов Семен Михайлович и Кривоногова Матрена Гавриловна — 1856−1849 гг. Писахов вспоминал, что Семен Кривоногов умер в 1928 году, а родственники указывают на 1931 год. Перед крестом два холмика, никто уже не знает где великий выдумщик, а где его жена. На пирамидке фотография Анисьи-Перепелихи с мужем. Только она схоронена под Москвой, куда уехала после войны воспитывать внуков, а он — здесь.

Могила Семена Михайловича и жены его Матрены Гавриловны
Могила Семена Михайловича и жены его Матрены Гавриловны
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Олег Горшков, музейщик: Потомки Сени Малины разъехались от Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Холмогор до Жуковского в Подмосковье. Живут они в Саратове, Луганске, Ялте, Днепропетровске и даже в США.

Живы не только внук и правнуки Сени Малины, но и правнуки писаховских сказок. Музейный конкурс «Нерассказанные сказки Сени Малины» проходит уже 10 лет. Участники присылают осовременные сказки — у Писахова «Лунны бабы», на конкурс шлют «Сеня Малина на Марсе». У Писахова сказка «Мамай», там Сеня встречает хана Мамая с пузом на колесиках, на конкурс шлют «Как Сеня Малина в XXI век попал». В этой сказке Сеня едет из Котласа в Архангельск на пароходе «Гоголь», и напротив Уймы попадает в другое время — гуляет на 150-летии Писахова. 500 человек уже стали сказочиками! В 2007 году музей издал первую книгу «Нерассказанных сказок», в 2021 планируется вторая.

Место в деревне Уйма , где стоял дом Семена Михайловича Кривоногова (Сени Малины)
Место в деревне Уйма , где стоял дом Семена Михайловича Кривоногова (Сени Малины)
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Степан Писахов, «Не любо не слушай»: «Про наш Архангельской край столько всякой неправды да напраслины говорят, что я придумал сказать все как есть у нас. Всю сушшую правду. Что ни скажу, все — правда.

А мы сами-то хорошей компанией наймем льдину, сначала пешней попробуем, сколько ей годов узнам. Коли больше ста — и не возьмем. Коли сотни нет — значит, молода и гожа. Парус для скорости поставим… Не любо не слушай, а врать не мешай».

Читайте ранее в этом сюжете: Как люди «съели» людей и как мыши едят деревню