Москва, , 12:09 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о пяти депутатах, которые перенести вирус на ногах, находясь на работе, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

«Есть те, кто по итогам текста увидели, что ранее болели, по итогам теста на антитела, у нас таких пять человек. Они работали… Фамилии не буду, называть и не имею права», — сказал Володин.

Такие депутаты среди ЛДПР, «Единой России» и КПРФ, добавил он.

Он также проинформировал о том, что ряд депутатов переболели коронавиурсом, выписались из больницы из четырех трое, один парламентарий находится в больнице до сегодняшнего дня.

«Просьба: почувствовали недомогание — побудьте дома в рамках самоизоляции», — попросил Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: У шести депутатов Госдумы диагностирован COVID-19