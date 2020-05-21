Москва, , 12:07 — REGNUM Вместо того, чтобы распространять заведомо ложную информацию, жителю Сахалина, которому выписали 300 000 руб. штрафа за фэйковое коронавирусноевидео, стоило бы по-другому выплеснуть свое раздражение и неудовольствие, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM приговор Южно-Сахалинского городского суда, он, в частности отметил, что это далеко не первый подобный случай, но настолько крупных штрафов в России ещё не было.

«Я здесь абсолютно не собираюсь злорадствовать, тем более, что человек раскаялся, но хотелось бы, чтобы власти (в регионах, а самое главное — СМИ) максимально опубличили эту историю, чтобы, в хорошем смысле слова, никому было неповадно. Я понимаю, что сейчас социальных сетях могут начаться определённые стенания, что человек пострадал. Давайте просто по шагам разложим его действия.

Этот человек вместе с группой других граждан России возвращался домой специальным рейсом. Людей вывезли из опаснейшей зоны, они вернулись домой с соблюдением всех опасных моментов. И по непонятной причине — возможно стресс, плохое настроение, перенервничал — человек, зная, что он говорит неправду, записывает это видео и запускает его. Далее люди просто тревожные и подверженные фейкам, в том числе, — находящиеся вне нашей страны — начинают активно все это растаскивать. Получается, что человек этот невольно подыграл разгону их настроения.

Тем более, я об этом постоянно говорю: у нас огромная страна, она в каком-то смысле разобщена большими расстояниями. Представляете? Речь идёт о Сахалине, а те кто прочитал этот фейк, например, находится в Поволжье, и на Сахалине никогда не были, и возможно там не будут. Я сам «московский петербуржец» который не был никогда на Сахалине. И люди получают информацию в потоке новостных лент, не успевая проверять. Когда выкидывают новость о том, что граждан привезли домой на Сахалин со страшным риском для жизни — власти опять плохие и вообще все ужасно. Все начинают это друг другу пересылать и получается, что формируется целая картина мира — негативная и лживая.

И здесь основной вопрос уже не к раскаявшемуся человеку, а глобальный: «Зачем?». Зачем давать выплеск эмоциям таким образом? Это проблема, которую должны осознать люди, — осознать и понять, что интернет это не место для того, чтобы подобным образом давать выход негативным эмоциям. Можно было просто записать видео с ругательствами.

Здесь бы я хотел провести параллель с историей, которая была в Ростове-на-Дону, где тоже крайне взвинченный мужчина, оказался в автомобильной пробке из-за поста ДПС. И тогда он записал видео, где с сообщил: «Вот какая огромная пробка, 150 машин, из них вылезают люди с арматурой, завязалась драка с представителями ГИБДД, те бежали» — чуть ли не народное восстание. Потом оказалось, что не было вообще ничего этого, просто один нервный человек с плохим настроением записал такое видео.

В таких случаях хочется сказать: ребята, этого не надо делать. Можно записать видео ролик и рассказать, о плохом самочувствии, о проблемах. То есть — как многие блогеры, которые делятся информацией о том, что съели и как сходили в туалет — пожалуйста! Но зачем выдумывать несуществующие вещи, которые могут спровоцировать других людей к каким-то необдуманным действиям и поступкам? Поэтому в данном случае я ни в коей мере не торжествую и не убиваюсь этим. Я просто как человек, который на сайте Общественной палаты России ведёт раздел, посвященный борьбе с фейками, просто хочу, чтобы все люди узнали, что эта история неверная, что человек это сочинил. Мы все этими коронавирусами фейками вводим себя в состояние такой степени нервозности, что готовы верить в любую нелепицу и будучи в таком взвинченном состоянии готовы на необдуманные поступки.

Также я хочу предложить правоохранительным органам внимательнее заняться историей с «чипизацией», про распространение вируса из-за вышек 5G и прочими конспирологическими теориями. Потому что у нас они распространяются, к сожалению, многими, так называемыми лидерами мнений в сети интернет. Популярные Instagram-блогеры включаются в это дело, их смотрят миллионы людей, а генпрокуратура уже признала подобную информацию фэйками. Против той же Виктории Бони будут ли предприняты какие-то меры или нет?».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, вывезенный из Бангкока 27 апреля пассажир в аэропорту Южно-Сахалинска записал видео, снабдив его комментарием о том, что защитные противочумные костюмы и прочие средства противовирусной защиты были выданы пассажирам только по прибытию в Южно-Сахалинск, якобы исключительно в качестве пиар-акции властей.

На деле же авиакомпания «Аврора» ещё в аэропорту Бангкока бесплатно обеспечила всех пассажиров всеми возможными средствами защиты. Пассажиры находились в течение всего полёта в защитных комбинезонах, масках и перчатках.

Обвиняемый вину в распространении ложной информации полностью признал, тем не менее, за распространение заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий (ст. 207.1 УК РФ) был оштрафован на 300 тысяч рублей.

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