Екатеринбург, , 12:06 — REGNUM На Средний Урал доставили 36 вахтовиков, работавших на Чаяндинском месторождении «Газпрома» в Якутии. Об этом сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

На месторождении ранее зафиксировали вспышку коронавируса, после чего оттуда массово эвакуировали людей. Заразиться могло около трети всех рабочих.

В Свердловскую область на самолёте доставили 36 местных жителей. Их разместили в обсерваторе на две недели карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области подтвердили информацию о выявлении коронавируса у жителей, вернувшихся из-за рубежа. Граждане размещены в обсерваторе.