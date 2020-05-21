Екатеринбург, 21 мая 2020, 12:06 — REGNUM На Средний Урал доставили 36 вахтовиков, работавших на Чаяндинском месторождении «Газпрома» в Якутии. Об этом сообщили в оперативном штабе Свердловской области.
На месторождении ранее зафиксировали вспышку коронавируса, после чего оттуда массово эвакуировали людей. Заразиться могло около трети всех рабочих.
В Свердловскую область на самолёте доставили 36 местных жителей. Их разместили в обсерваторе на две недели карантина.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области подтвердили информацию о выявлении коронавируса у жителей, вернувшихся из-за рубежа. Граждане размещены в обсерваторе.