Москва, , 11:50 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал включить отопление на фоне похолодания, тем более, что люди сейчас находятся на самоизоляции из-за коронавируса и сидят дома, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

«Чего жалеть? У нас только газа, угля. Так нельзя, надо включать (отопление) по погоде», — заявил Жириновский.

Он также предложил критерии по пуску отопления или его выключению.

«Тысяча жалоб — они включат на два три дня», — отмечает он.

На холод в домах жалуются, в частности, в Москве.