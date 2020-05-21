Самарканд, Узбекистан, , 11:35 — REGNUM Самаркандский филиал научного центра экстренной медицинской помощи закрыли на карантин, сообщили в пресс-службе самаркандского областного управления здравоохранения.

Учреждение здравоохранения закрыли после обнаружения коронавируса у пациентов и медицинского персонала центра. Пациенты закрывшегося научного центра переведены в филиал научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 мая в Узбекистане выявили 2950 случаев заражения коронавирусом, в том числе 70 — за минувшие сутки. Выздоровели 2372 пациента.

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