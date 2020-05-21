Екатеринбург, , 11:32 — REGNUM В Свердловской области всего подтверждено 3308 случаев заболевания COVID-19. Такую информацию приводит региональный минздрав.

У 174 пациентов коронавирус нашли за последние сутки. Из них 82 проживают в Екатеринбурге. Также новые случаи отмечены в Асбесте, Арамильском городском округе, Верхней Пышме, Богдановиче, Дегтярске, Камышлове, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Первоуральске и т.д.

Кроме того, в статистике учтён случай заболевания жителя другого региона, а также семь уже подтверждённых случаев заражения граждан, вернувшихся из-за границы и находящихся в одном из обсерваторов.

С начала пандемии десять человек скончались. А 976 уже выздоровели.