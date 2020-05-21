Тбилиси, , 11:31 — REGNUM После 22 мая режим чрезвычайного положения и комендантский час в Грузии действовать не будут, но сохранятся некоторые ограничения, которые должны соблюдать все граждане в течение определенного периода. Об этом на заседании правительства Грузии 21 мая заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его словам, в создавшейся ситуации задача правительства — медленное, осторожное, продуманное возвращение страны к обычной жизни и одновременно предотвращение нового обострения ситуации.

«Мы должны понимать, что вирус никуда не ушел, и борьба с ним будет продолжаться в течение определенного периода, продолжительность которого сегодня никто в мире назвать не может. Поэтому мы должны соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски и выполнять другие рекомендации работников здравоохранения. В мире уже говорят о новой волне коронавируса, и необходимо помнить, что после отмены чрезвычайного положения нам понадобятся определенные ограничения, чтобы справиться с вирусом и одновременно задействовать экономику», — заявил Гахария.

Он пояснил, что для периодического введения частичных ограничений правительству нужны определенные законные основания, поэтому правительство обратилось к парламенту с просьбой внесения в действующее законодательство изменений с тем, чтобы можно было вводить локальные ограничения без издания декрета президента и утверждения его парламентом.

«Законодательные рамки нужны для того, чтобы сохранять и вводить ограничения без объявления чрезвычайного положения», — заявил премьер.

Напомним, что законопроект уже представлен в парламент и будет рассматриваться в ускоренном порядке на внеочередном пленарном заседании 21 мая.

Против законопроекта выступает парламентская оппозиция, которая считает неоправданным присвоение дополнительных полномочий правительству и опасается, что правящая партия злоупотребит этими полномочиями в период выборов, закрывая тот или иной муниципалитет с нежелательным для нее исходом выборов.

Напомним, что режим чрезвычайного положения был введен в Грузии из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса 21 марта, а 22 апреля был продлен до 22 мая.