Москва, , 11:29 — REGNUM Жительница Москвы, подозреваемая в распространении ложной информации о продаже защитных масок, переданных Китаем в качестве гуманитарной помощи, дала показания следователям. Видео допроса женщины опубликовано на официальном канале Следственного комитета России в YouTube.

Подозреваемая рассказала, что один или два месяца назад зарегистрировала страницу в соцсети Facebook и через какое-то время опубликовала на ней видеоролик. В нём утверждалось, что в магазинах Москвы в розницу продаются защитные маски, которые прибыли в качестве гумпомощи из КНР. Такая продукция не подлежит продаже.

За день до задержания женщина удалила ролик со страницы. По её словам, видео было просмотрено несколько сотен тысяч раз.

«Там очень много комментариев, я просто устала отвечать, читать», — сказала подозреваемая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СКР возбудил уголовное дело о распространении ложной информации о продаже масок из гумпомощи. В действительности на товар была нанесена маркировка о сертификации в КНР.

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