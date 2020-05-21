Вашингтон, , 11:03 — REGNUM После многочисленных жалоб со стороны игроков из Doom Eternal уберут защиту Denuvo. Об этом разработчики из id Software рассказывают 21 мая на Reddit.

Авторы игры отмечают, что решение добавить Denuvo в Doom Eternal не было «навязано» издательством Bethesda. Защита будет убрана из проекта с выходом следующего обновления.

Напомним, многие игроки остались недовольны наличием защиты Denuvo в Doom Eternal. По их словам, из-за неё производительность игры сильно снижалась.

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