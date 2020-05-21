Ростов-на-Дону, , 11:04 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили ещё 142 носителя коронавирусной инфекции. Таким образом общее число случаев заражения SARS-CoV-2 на Дону за весь период пандемии достигло 2 тыс. 926 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 21 мая.

Новые случаи зарегистрированы в 28 городах и районах, в том числе в Ростове-на-Дону (42) и Сальском районе (34). Среди новых носителей инфекции 45,8% — жители региона в возрасте от 18 до 45 лет, 31% — от 46 до 65 лет, 9,8% — от 66 до 79 лет, 4,2% — старше 80 лет, 9,2% — дети.

ИА REGNUM напоминает, что власти Ростовской области могут приступить к следующему этапу смягчения режима самоизоляции в тех территориях, где эпидемиологическая ситуация наиболее благополучная. Часть донских муниципалитетов, где ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой, могут закрыть на карантин.