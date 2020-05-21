Краснодар, , 11:01 — REGNUM Более половины жителей Краснодарского края, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели, сообщили 21 мая в региональном оперштабе.

За последние сутки в крае выписаны 104 пациента, общее число выздоровевших достигло 1 тыс. 644 человека.

«Такие показатели свидетельствуют об эффективности системы карантинных мероприятий и проводимой работы по выявлению кругов контактов заболевших. Люди попадают в поле зрения медиков на самой ранней, зачастую, бессимптомной стадии заболевания и начинают получать лечение», — прокомментировали в краевом министерстве здравоохранения.

Всего в регионе положительный тесты на коронавирус подтверждены у 2 тыс. 974 человек, у 91 — за последние сутки. 26 пациентов скончались. 41 пациент находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.