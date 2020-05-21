Москва, , 10:59 — REGNUM В московском метро установили стикеры, которые покажут пассажирам, какие из вагонов по статистике наиболее свободные. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Обычно пассажиры при поездке выбирают наиболее удобные вагоны для выхода или пересадки. Из-за этого поезда прибывают на станции наполненными неравномерно. Мы решили подсказать, какие из вагонов по статистике более свободны», — цитирует пресс-служба главу департамента Максима Ликсутова.

По его словам, жёлтые напольные стикеры с надписью «Более свободный вагон» уже размещены на платформах 30 станций метро.

Ликсутов полагает, что это дополнительно поможет соблюдать социальную дистанцию, наряду с другими мерами профилактики коронавируса.

Отмечается также, что в число 30 станций, на которых установили стикеры, вошли «Кузнецкий мост», «Пушкинская», «Павелецкая», «Китай-город», «Тульская» и другие крупные пересадочные станции.