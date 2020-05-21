Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Valve показала запись геймплея из бета-версии «перезапуска» игры Artifact. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании 20 мая.

В трейлере разработчики показали новые карты и механики. Авторы ролика отмечают, что все элементы игры в будущем могут быть изменены.

Напомним, Artifact — это многопользовательская карточная игра, являющаяся спин-оффом Dota 2. После неудачного релиза разработчики решили «перезапустить» проект.

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