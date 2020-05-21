Москва, 21 мая 2020, 10:48 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днём полярника всех причастных к этому празднику граждан. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Мы по праву можем гордиться выдающимися достижениями многих поколений наших героев-полярников», — говорится в телеграмме.
Путин особо отметил профессиональные и трудовые традиции предшественников нынешних полярников, освоение месторождений полезных ископаемых, участие в реализации национальных и международных программ по сохранению уникальной природы Арктики и Антарктики, а также добросовестную службу Отечеству.