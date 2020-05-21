История вопроса

В соответствии с конвенцией об Антарктике, подписанной 1 декабря 1959 года и вступившей в силу 23 июня 1961 года, Антарктида не принадлежит ни одному государству. Размещение военных объектов, а также заход боевых кораблей и вооружённых судов южнее 60-го градуса южной широты запрещены. Однако это не мешает некоторым участникам данного договора претендовать на территорию Антарктиды.