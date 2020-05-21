Москва, , 10:43 — REGNUM За сутки в России исследования подтвердили заражение коронавирусом 8849 человек. Об этом 21 мая сообщает московский оперштаб.

Новые факты заражения выявлены в 84 регионах. За сутки умерли 127 человек, выздоровели 7289 пациентов.

В Москве зафиксировано 2913 случаев заражения, в Подмосковье — 892, в Петербурге — 408, в Красноярском крае — 376, Нижегородской области — 204, Свердловской области — 174, Ростовской области — 142, Ярославской области — 133, Калужской области — 121, Брянской области — 117, Дагестане — 103.

Всего в РФ выявили 317 554 носителя нового вируса, умерли 3099 человек, более 92 тыс. пациентов выздоровели.