Москва, , 10:36 — REGNUM Министерство обороны РФ рассматривает возможность проведения парада Победы в 2020 году не ранее сентября. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

«Сейчас все ждут, как пройдут ближайшие месяцы», — сказал собеседник агентства, имея в виду пандемию коронавируса.

Данную информацию изданию подтвердили и источники в администрации президента РФ. Отмечается также, что в качестве ещё одной возможной даты парада называется 7 ноября — в этот день в советское время проводили мероприятие в честь годовщины Октябрьской революции, а позднее в этот день было принято отмечать память парада 7 ноября 1941 года, с которого многие военные отправились сразу на войну.

В мае 2020 года парад Победы не состоялся по причине пандемии коронавируса. При этом президент РФ Владимир Путин пообещал населению, что военный парад всё же состоится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты не исключили возможности проведения парада Победы 24 июня.